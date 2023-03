Vietato... ai moralisti - Cruciverba

South Park è una sitcom animata statunitense del 1997, creata da Matt Stone e Trey Parker.

Hellenic Train S.A. fino al 2022 conosciuta come TrainOSE S.A. (in greco: aS ..), è una società di trasporto ferroviario che attualmente gestisce tutti i treni passeggeri e merci che operano sulle linee OSE. La società ha fatto parte del gruppo OSE fino al 2008, quando è diventata una società pubblica indipendente. TrainOSE impiega tutti i treni, gli equipaggi e gli operatori e gestisce i servizi ferroviari in tutta la rete ferroviaria greca, ma non possiede nulla del materiale rotabile che utilizza, ottenendolo in leasing dalla proprietaria OSE (circa 1100 tra locomotive e convogli nel 2015). Dal 14 settembre 2017 la società è entrata a far parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.