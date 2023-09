La vetta emersa nel diluvio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La vetta emersa nel diluvio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARARAT

Significato/Curiosita : La vetta emersa nel diluvio

Recuperata il 14 gennaio 2009; cfr. all'olimpico vince il diluvio, su repubblica.it, 29 ottobre 2008. (per la sospensione) e calcio, serie a: recupero roma-samp... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ararat (disambigua). il monte ararat (afi: /ara'rat/; agri dagi in turco, in armeno: agirî... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

