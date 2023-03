Un verso che fa alzare gli occhi al cielo - Cruciverba

Il giglio nel campo e l'uccello nel cielo (in danese Lilen paa Marken og Fuglen under Himlen), è una delle opere del filosofo danese Søren Kierkegaard composta da tre discorsi di devozione. L'opera rientra nell'ultimo periodo dell'attività letteraria del filosofo, fu pubblicata il 14 maggio 1849 con il proprio nome e senza pseudonimi usati in opere precedenti. Le due partizioni in cui si possono dividere gli scritti di Kierkegaard riguardano infatti: le opere ...

Sigle

Canonici regolari della Congregazione svizzera di San Maurizio di Agauno

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

Codice riferimento assegno (14 caratteri)

Comitato Regionale Arbitri

Codici

CRA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Craiova, Craiova (Romania)

CRA – codice alfanumerico alla borsa italiana del Credito Artigiano

cra – codice ISO 639-3 della lingua chara

Astronomia