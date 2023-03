La valle dell Alto Adige con Corvara e San Martino - Cruciverba

Corvara in Badia (Corvara in ladino e in tedesco) (in tedesco anche Kurfar, ma ormai desueto) è un comune italiano di 1 367 abitanti della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige, il centro più grande della val Badia, situato a 1568 m s.l.m. nel "cuore" delle Dolomiti. Rinomata località sciistica nel Gruppo del Puez del Sella Ronda, ai piedi del Sassongher e del comprensorio del ...

Geografia

Centri abitati

Badia – comune italiano in provincia di Bolzano

Badia – comune del Mali nel circondario di Kita

Badia – frazione italiana del comune di Nicotera e Limbadi in provincia di Vibo Valentia

Badia – frazione italiana del comune di Buseto Palizzolo in provincia di Trapani

Badia Calavena – comune italiano in provincia di Verona

Badia del Vallès – comune spagnolo in provincia di Barcellona

Badia Pavese – comune italiano in provincia di Pavia

Badia Polesine – comune italiano in provincia di Rovigo

Badia Tedalda – comune italiano in provincia di Arezzo

Corvara in Badia – comune italiano in provincia di Bolzano

Le Badie – frazione del comune di Castellina Marittima in provincia di Pisa

Ponti di Badia – frazione italiana del comune di Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto

San Martino in Badia – comune italiano in provincia di Bolzano

Badia di Dulzago – frazione del comune italiano di Bellinzago Novarese – Provincia di Novara

Badia – frazione del comune italiano di Castiglione del Lago in provincia di Perugia

Badia a Ruoti – centro abitato del comune di Bucine

Badia Agnano – centro abitato del comune di Bucine

Badia – quartiere di Lentini

Badia – quartiere di Caltanissetta

Badia Pozzeveri – frazione del comune di Altopascio in provincia di Lucca

Badia Prataglia – frazione del comune di Poppi nella provincia di Arezzo

Badia – località del comune di Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna

Altri luoghi

Badia – isolotto della Dalmazia, presso Curzola

Val Badia – valle dell'Alto Adige

Altro

Badia – sinonimo di abbazia

Tommaso Badia – cardinale italiano

