Uno come Totila - Cruciverba

Baduila, meglio noto con il nome di Totila (Treviso, 516 – Caprara di Gualdo Tadino, luglio 552), fu re degli Ostrogoti dal 541 al 552, durante la guerra greco-gotica. Riuscì a contendere per dieci anni il controllo della penisola italiana all'Impero bizantino.

In informatica, GO TO o GOTO (letteralmente "vai a") è un'istruzione di controllo di flusso di esecuzione. Essa è prevista in vari linguaggi di programmazione e consente di effettuare salti incondizionati da un punto all'altro del codice. In passato veniva spesso impiegata, tuttavia il suo utilizzo risultava spesso improprio, rendendo illeggibile o di difficile comprensione un algoritmo o una procedura e dando vita a quelli che in gergo vengono chiamati spaghetti code.