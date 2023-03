L uncino del macellaio - Cruciverba

Questa voce contiene un elenco dei personaggi della serie televisiva C'era una volta. Sono diversi personaggi delle fiabe classiche, che vivevano nella Foresta Incantata, ma un sortilegio li ha portati nella cittadina di Storybrooke, nel Maine, dove non si accorgono che il tempo non passa mai e vivono un eterno presente come normali persone del 2010, senza alcun ricordo di chi erano realmente e con falsi ricordi del loro passato "normale", senza poter mai raggiungere i loro ...

Gancio – oggetto il cui scopo è agganciare
Gancio di coda
Gancio di traino
Gancio di trazione
Gancio a C – attrezzatura utilizzata per sollevare carichi
Gancio baricentrico – strumento sospeso al di sotto di un elicottero

– oggetto il cui scopo è agganciare

Sport

Gancio – colpo della boxe e di altri sport da combattimento

Gancio – tiro della pallacanestro

Altro

Gancio il Dritto – personaggio Disney

Gancio – segno diacritico

Gancio da assedio – arma per strappare le pietre

