Una tavola con ruote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tavola con ruote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SKATE

Altra risposta : SKATEBOARD

Significato/Curiosita : Una tavola con ruote

(trucks), le ruote (wheels) e i cuscinetti (bearings). la tavola (deck o board), a seconda delle specialità, ricorda la forma di una tavola da surf o da... Significati, vedi skateboard (disambigua). lo skateboard (spesso abbreviato in skate o, meno comunemente, skating, termine utilizzato anche per descrivere altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

