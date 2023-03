Una quota di obbligazioni - Cruciverba

L'obbligazione (in inglese bond) in ambito finanziario √® un titolo di credito emesso da societ√† o enti pubblici come lo Stato o una municipalit√† per raccogliere denaro a debito. Il titolare di un'obbligazione si dice "obbligazionista" (in inglese bondholder o, per usare un termine pi√Ļ generico, debtholder).

L'Eurofighter Typhoon, il cui prototipo era designato EFA (European Fighter Aircraft), è un aeroplano militare multiruolo (Swing Role) di quarta generazione avanzata, bimotore, con ruolo primario di caccia intercettore e da superiorità aerea. Progettazione e produzione del Typhoon fanno carico a un consorzio di tre società, Alenia Aermacchi (confluita in Leonardo, nuovo nome di Finmeccanica dal 2017), Airbus Group e BAE Systems, attraverso una holding comune, Eurofighter GmbH, costituita nel 1986. Il progetto è gestito dalla NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency), che agisce anche come primo cliente.