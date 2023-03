Una maschera con il filtro - Cruciverba

Una maschera antigas è un respiratore, un dispositivo di protezione delle vie respiratorie da agenti inquinanti dell'atmosfera. È composta da un facciale in materiale morbido e da uno o più filtri che purificano l'aria prima dell'inspirazione. L'utilizzo della maschera in ambienti inquinati è possibile solo con un'adeguata presenza di ossigeno. In caso di mancanza di ossigeno è necessario ricorrere a un autorespiratore, che rende l'utilizzatore indipendente dall'atmosfera del sito ...

