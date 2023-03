Le ultime di lassù - Cruciverba

Lassù qualcuno mi ama (Somebody Up There Likes Me) è un film del 1956 diretto da Robert Wise.

Sigle

Sindicato Unitario – sindacato spagnolo

– sindacato spagnolo Stockholms universitet – università svedese

– università svedese Syracuse University – università statunitense

Codici

SU – codice vettore IATA di Aeroflot

SU – codice FIPS 10-4 del Sudan

su – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua sondanese

SU – vecchio codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Unione Sovietica (eliminato nel 1992)

SU – codice ISO 3166-2:CM della regione del Sud (Camerun)

SU – codice ISO 3166-2:GT del dipartimento di Suchitepéquez (Guatemala)

SU – codice ISO 3166-2:ID di Sumatra Settentrionale (Indonesia)

SU – codice ISO 3166-2:UZ della regione di Surxondaryo (Uzbekistan)

Informatica

su – comando dei sistemi Unix-like

Matematica

SU(n) – gruppo unitario speciale di ordine n

Musica

Su – album del 2003 del musicista turco Mercan Dede

Persone

Armand Su (1936-1990) – poeta ed esperantista cinese

(1936-1990) – poeta ed esperantista cinese Su Bingtian (1989) – velocista cinese

(1989) – velocista cinese Su Hanchen (...–...) – pittore cinese

(...–...) – pittore cinese Su Maozhen (1971) – ex calciatore cinese

(1971) – ex calciatore cinese Su Qin (380 a.C.-284 a.C.) – stratega cinese

(380 a.C.-284 a.C.) – stratega cinese Su Shi (1037-1101) – poeta, pittore, calligrafo e statista cinese

(1037-1101) – poeta, pittore, calligrafo e statista cinese Su Song (1020-1101) – uomo universale cinese

(1020-1101) – uomo universale cinese Su Tong (1963) – scrittore cinese

(1963) – scrittore cinese Su Tseng-chang (1947) – politico taiwanese

Altro

Su – kana giapponese

– kana giapponese SU – sigla della provincia del Sud Sardegna

SU – targa automobilistica del circondario del Reno-Sieg (Germania)

SU – vecchia targa automobilistica di Šumperk (Repubblica Ceca)

SU – targa automobilistica di Subotica (Serbia)

SU – abbreviazione di StumbleUpon

Altri progetti