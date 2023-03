Tutti i giorni porta merce fresca al mercato - Cruciverba

Marcovaldo ovvero Le stagioni in città è una raccolta di venti novelle di Italo Calvino, alcune delle quali già uscite a episodi sulle pagine dell'Unità, organo editoriale del Partito Comunista Italiano, all'epoca in cui ancora Calvino ne era un militante. La prima edizione fu pubblicata nel novembre del 1963 in una collana di libri per ragazzi dell'editore Einaudi.

Ortolano – venditore di frutta e verdura (chiamato anche "fruttivendolo")