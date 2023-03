Trasforma il matto in una parte del giorno - Cruciverba

La guerra del Vietnam (in inglese Vietnam War, in vietnamita Chin tranh Vit Nam), nota nella storiografia vietnamita come guerra di resistenza contro gli Stati Uniti (in vietnamita Kháng chin chng M) o anche come guerra statunitense (Chin Tranh Chng M Cu Nuc, letteralmente “guerra contro gli statunitensi per salvare la nazione”) fu un conflitto armato combattuto in Vietnam fra il 1º novembre 1955 (data di costituzione del Fronte di ...

Ino (in greco antico: , In) è una figura della mitologia greca. Fu una donna mortale trasformata in dea.