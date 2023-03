Tessuto per camicie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto per camicie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LINO

Soluzione e Curiosità per: Tessuto per camicie La camicia è un capo d'abbigliamento di stoffa che copre il busto. Di solito ha un colletto, maniche, un taschino (a volte due taschini, con o senza bottone) ed è abbottonata sul davanti. Lino Guanciale (Avezzano, 21 maggio 1979) è un attore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Tessuto per camicie : tessuto; camicie; È più pregiato se tessuto a mano Così è detto il tessuto allo stato ancora grezzo Un tessuto delicato spesso di seta fra tessuto simile al velluto Leggero tessuto di cotone grezzo detto anche calicò Indumento che sta sopra camicie e maglioni Tessuti da camicie estive Tessuto per camicie estive In fondo alle camicie L insieme di camicie, fazzoletti, intimo, calze Cerca altre Definizioni