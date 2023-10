Teatro con sedili di pietra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Teatro con sedili di pietra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARENA

Significato/Curiosita : Teatro con sedili di pietra

97034Β°n 23.727784Β°e37.97034; 23.727784 il teatro di dioniso Γ¨ situato presso l'acropoli di atene. fu il teatro piΓΉ importante del mondo greco nel v e iv... Architettura Arena – impianto sportivo o polivalente

– impianto sportivo o polivalente Arena – spazio centrale dell'anfiteatro

– spazio centrale dell'anfiteatro Arena – luogo dove si svolgono i combattimenti con i tori Aziende Arena – azienda dolciaria italiana

– azienda dolciaria italiana Arena – azienda avicola italiana

– azienda avicola italiana Arena – marchio di abbigliamento per il nuoto sportivo Cinema Arena – film statunitense del 1953 diretto da Richard Fleischer

– film statunitense del 1953 diretto da Richard Fleischer Arena – film fantascientifico del 1989 di Peter Manoogian

– film fantascientifico del 1989 di Peter Manoogian Arena – film del 2011 Geografia Italia Arena – comune della provincia di Vibo Valentia

– comune della provincia di Vibo Valentia Arena – fiume della Sicilia occidentale Stati Uniti d'America Arena – comune della contea di Iowa, Wisconsin Informatica Arena – interfaccia grafica o GUI per programmi scacchistici

– interfaccia grafica o GUI per programmi scacchistici Arena – browser sviluppato dal W3C Musica Arena – genere della musica rock

– genere della musica rock Arena – gruppo musicale progressive rock

– gruppo musicale progressive rock Arena – album degli Asia

– album degli Asia Arena – album live dei Duran Duran

– album live dei Duran Duran Arena – album live dei Haloo Helsinki!

– album live dei Haloo Helsinki! Arena – album di Todd Rundgren Persone Alessio Arena – scrittore e cantautore italiano

– scrittore e cantautore italiano Alfonso Arena – ufficiale italiano

– ufficiale italiano Andrea Arena – umanista italiano

– umanista italiano Aniello Arena – attore italiano, ex membro della Camorra

– attore italiano, ex membro della Camorra Anna Arena – attrice italiana

– attrice italiana Antoine Arena – poeta e giurista francese

– poeta e giurista francese Bruce Arena – calciatore e allenatore di calcio statunitense

– calciatore e allenatore di calcio statunitense Bruno Arena – comico, cabarettista e attore italiano

– comico, cabarettista e attore italiano Celestino Arena – economista italiano

– economista italiano Demetrio Arena – politico italiano

– politico italiano Ermenegildo Arena detto Gildo – nuotatore e pallanuotista italiano

detto – nuotatore e pallanuotista italiano Ettore Arena – partigiano italiano

– partigiano italiano Filippo Arena – botanico italiano

– botanico italiano Fortunato Arena – carabiniere italiano

– carabiniere italiano Francesco Antonio Arena – generale italiano

– generale italiano Francesco Arena – politico italiano

– politico italiano Francesco Arena – arbitro di calcio italiano

– arbitro di calcio italiano Giada Arena – attrice italiana

– attrice italiana Giorgia Arena – attrice e cantante italiana

– attrice e cantante italiana Giovanni Arena – politico italiano

– politico italiano Giovanni Arena – mafioso italiano

– mafioso italiano Giulia Arena – attrice e conduttrice televisiva italiana, Miss Italia 2013

– attrice e conduttrice televisiva italiana, Miss Italia 2013 Giuseppe Arena – compositore e organista italiano, di nascita maltese

– compositore e organista italiano, di nascita maltese Giuseppe Arena – militare italiano

– militare italiano Giuseppe Antonio Arena – poeta italiano

– poeta italiano Guglielmo Arena – allenatore di calcio italiano

– allenatore di calcio italiano Kim Arena – cantante italiano

– cantante italiano Lello Arena – attore, regista e sceneggiatore italiano

– attore, regista e sceneggiatore italiano Maria Arena – politica belga

– politica belga Maurizio Arena – attore italiano

– attore italiano Maurizio Arena – direttore d'orchestra italiano

– direttore d'orchestra italiano Michelangelo Arena – maratoneta italiano

– maratoneta italiano Nahuel Arena – calciatore argentino

– calciatore argentino Nicola Arena – mafioso italiano

– mafioso italiano Salvatore Arena – politico italiano

– politico italiano Salvatore Davide Arena – carabiniere italiano

– carabiniere italiano Tina Arena – cantante australiana

– cantante australiana Walter Arena – atleta italiano Politica ARENA (AlianΓ§a Renovadora Nacional) – partito politico brasiliano del passato

(AlianΓ§a Renovadora Nacional) – partito politico brasiliano del passato ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) – partito politico salvadoregno Televisione Arena – episodio della prima stagione della serie classica di Star Trek

– episodio della prima stagione della serie classica di Arena – rete televisiva australiana

– rete televisiva australiana L'Arena – programma televisivo 2004-2017 Videogiochi Arena – genere di videogiochi

– genere di videogiochi Arena – videogioco del 1985 per ZX Spectrum

– videogioco del 1985 per ZX Spectrum Arena – videogioco del 1986 per Amiga e Atari ST

– videogioco del 1986 per Amiga e Atari ST Arena – videogioco del 1992 per Amiga Altro Arena – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae

– genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae Arena – cosca della Ndrangheta calabrese

– cosca della Ndrangheta calabrese L'Arena – giornale di Verona e provincia

– giornale di Verona e provincia Arena – racconto di fantascienza di Fredric Brown del 1944 Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario Β«ArenaΒ» 97034Β°n 23.727784Β°e37.97034; 23.727784 ildioniso Γ¨ situato presso l'acropoliatene. fu ilpiΓΉ importante del mondo greco nel v e iv... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedΓ¬ 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Teatro con sedili di pietra : teatro; sedili; pietra; Celebre teatro parigino; D estate Γ¨ un famoso teatro d opera; Il teatro milanese che Γ¨ stato dedicato a Giorgio Gaber; L emozione del teatro greco gre; Le tele che calano a teatro ; L Artaud del teatro della crudeltΓ ; Un famoso teatro di Sanremo; Il teatro della soubrette; I sedili dei cavallerizzi; La parte dell auto con i sedili ; sedili imponenti e severi; I sedili che avanzano e arretrano; I sedili tra le aiuole; Un auto da turismo con i sedili ribaltabili e ampio spazio per i bagagli; I sedili sulle groppe; Il tessuto simile al camoscio per i sedili delle auto; Miniere di pietra ; pietra tutta buchi; La pietra per levigare; pietra per vasi e coppe; Bella pietra ; La pietra nera delle lavagne; La pietra dell acciarino; Altari di pietra ;

Cerca altre Definizioni