Il tasto di arresto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tasto di arresto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STOP

Significato/Curiosità : Il tasto di arresto

Il tasto di arresto, comunemente indicato come "stop", è un comando o un meccanismo che interrompe immediatamente un'azione o un processo in corso. È un simbolo universale di interruzione e viene utilizzato in vari contesti, come macchinari, dispositivi elettronici, veicoli e sistemi di controllo. Premendo il tasto "stop" si interrompe il movimento o l'operazione in atto, garantendo la sicurezza o consentendo la pausa o la fine di un'attività. Il tasto di arresto è di vitale importanza in situazioni di emergenza, in quanto può essere utilizzato per bloccare immediatamente un'apparecchiatura o un meccanismo in caso di pericolo. La sua presenza offre un controllo rapido e efficace su molte attività e contribuisce alla sicurezza e alla gestione efficiente delle operazioni.

Altre risposte alla domanda : Il tasto di arresto : tasto; arresto; Pigiare un tasto del mouse; tasto di riavvolgimento veloce; Un tasto figurato che è meglio non toccare; Scrivere nel catasto ; Sul PC si preme con il tasto CTRL; Premere il tasto off; Segnale di arresto ; La sottrazione che ha per risultato l arresto ; Si aziona per l arresto dei veicoli; Per l arresto dei veicoli; Temporaneo arresto delle ostilità; Intimazione d arresto ;

Cerca altre Definizioni