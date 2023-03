Struttura di sostegno - Cruciverba

La statua della Libertà (in inglese Statue of Liberty, in francese Statue de la Liberté), il cui nome completo è la Libertà che illumina il mondo (in inglese Liberty Enlightening the World, in francese La Liberté éclairant le monde), inaugurata nel 1886, è un simbolo di New York e degli interi Stati Uniti d'America, uno dei monumenti più importanti e conosciuti al mondo. È situata ...

Telaio , macchina usata per eseguire la tessitura Telaio a pesi , il tipo di telaio usato nell'antichità. Telaio a tensione , tipo di telaio usato principalmente in Sud America. Telaio Jacquard , telaio equipaggiato dalla macchina omonima e destinato alla realizzazione di tessuti operati. Telaio a basso liccio , telaio orizzontale per tessere arazzi. Telaio ad alto liccio , telaio verticale per tessere arazzi. Telaio a pettine liccio , telaio moderno per hobbystica.

Telaio – intelaiatura metallica o di altro materiale, formata da elementi rigidi o connessi fra loro, che serve da struttura portante per un manufatto (ad esempio un quadro, degli occhiali, un veicolo) Telaio (meccanica) Telaio (bicicletta) Telaio (edilizia) Telaio shear type

