Lo sorveglia il pastore - Cruciverba

Heimdallr è il dio della sorveglianza nella mitologia norrena. Egli è il guardiano del regno degli dei Asi e Vani e sorveglia il ponte Bifrost. I suoi sensi sono così acuti che può sentire l'erba crescere e il suo bisogno di dormire è ridotto oltre il minimo immaginabile, sicché non vi è bisogno di altri guardiani per Bifrost salvo il caso di sua assenza (normalmente per accompagnare lo stesso Odino o Thor). Heimdallr ha con sé la sua magica spada Hofuð e il corno Gjallarhorn.

Gregge – mandria di ovini da allevamento

– mandria di ovini da allevamento Gregge – raggruppamento spontaneo di animali

– raggruppamento spontaneo di animali Il gregge – film del 1979 di Yilmaz Güney

