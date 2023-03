La sommità dentellata del massiccio - Cruciverba

Il Monte Subasio (sommità) è un Sito di Interesse Comunitario (SIC) interno al Parco regionale del Monte Subasio, il cui piano di gestione è stato approvato nel 2012 dalla Regione Umbria al fine di proteggere e conservare i sei habitat in esso individuati. Il sito classificato nella Rete europea Natura 2000 con il codice IT5210027 è stato designato Zona Speciale di Conservazione (ZSC) dal Ministero dell’Ambiente nel 2014 a seguito della Direttiva Habitat della Comunità Europea.

L'ago crinale era uno spillone per sollevare e tenere fermi i capelli. Come le fibule, i bracciali, le collane e gli anelli, gli aghi crinali facevano parte del corredo della donna fin dall'Antichità. Erano realizzati in oro, in argento, in osso, in avorio, in ferro, in bronzo. La testa poteva essere variamente lavorata.