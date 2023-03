Simbolo dell indio - Cruciverba

L'indio è l'elemento chimico di numero atomico 49 e il suo simbolo è In. Questo metallo raro, malleabile e basso-fondente è chimicamente affine all'alluminio e al gallio ma più ancora allo zinco, i cui minerali sono la principale fonte di questo elemento. L'indio si usa principalmente per rivestire altri materiali con un film sottile che ha funzione lubrificante (durante la seconda guerra mondiale fu ampiamente usato per rivestire le bronzine degli aerei ad alte prestazioni).

Sigle

Intelligent network – architettura delle telecomunicazioni

– architettura delle telecomunicazioni Istituto di neuroscienze – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Chimica

In – simbolo chimico dell'indio

Cinema

In – film del 2010 scritto e diretto da Peter McGennis

Codici

IN – codice vettore IATA di MAT Macedonian Airlines

IN – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'India

IN – codice ISO 3166-2:US dell'Indiana (Stati Uniti)

Informatica

.in – dominio di primo livello dell'India

Letteratura

IN In– romanzo di Natsuo Kirino del 2009

Altro

in – simbolo del pollice

IN – targa automobilistica di Ingolstadt (Germania)

IN – targa automobilistica di Giannina (Grecia)

