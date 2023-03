Il signore del 300 - Cruciverba

Il Signore degli Anelli (The Lord of the Rings) è una trilogia colossal fantasy co-prodotta, co-scritta e diretta dal regista neozelandese Peter Jackson, basata sull'omonimo romanzo scritto da J. R. R. Tolkien. La serie è formata da Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello (2001), Il Signore degli Anelli - Le due torri (2002) e Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re (2003).

Sigle

Servizio Emergenza Radio

Sip Express Router – software SIP server

– software SIP server Sua Eminenza Reverend[issim]a

Servizio Elettrico Roma

Astronomia

Ser – abbreviazione della costellazione del Serpente

Chimica

Ser – Abbreviazione dell'a-amminoacido Serina

Codici

SER – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Seymour Freeman (Stati Uniti)

Mineralogia

Ser – abbreviazione di sericite

Zoologia

Ser – genere di granchi della famiglia Pilumnidae

Altro

Nel mondo medievale italiano il prefisso "Ser" (una contrazione di "Signor", da cui deriva anche Messer e Messere) indicava chi svolgeva la professione di notaio (ad esempio "ser" Cepparello da Prato)