Sfilate di manifestanti - Cruciverba

Il movimento dei gilet gialli o giubbotti gialli (in francese: mouvement des gilets jaunes, pronuncia: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[muvm~ de il on]) è un movimento spontaneo di protesta nato sui social network nel novembre del 2018 che ha provocato scontri in Francia e con diverse manifestazioni pacifiche in altre ...

Un corteo è un insieme di individui che procedono secondo un ordine prefissato e seguendo un percorso prestabilito. Si hanno cortei sia in ambito civile (in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, studentesche o altro), sia in ambito religioso (processioni, riti funebri).