È senza per gli Spagnoli - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : SIN

Soluzione e Curiosità per: e senza per gli Spagnoli L'Impero spagnolo fu uno dei primi imperi coloniali della storia e uno dei più vasti di tutti i tempi. Venne anche soprannominato "l'impero su cui non tramonta mai il sole", e fu il maggiore impero del suo tempo, raggiungendo, nel XVIII secolo, una superficie di 18,4 milioni di km², e per quasi 200 anni una superpotenza assieme al Portogallo, ovvero dalla scoperta delle Americhe, e quindi dalla fine del medioevo, nel 1492, all'avvento dell'Impero britannico nel XVII secolo, dove perse ... SiN è un videogioco del genere sparatutto in prima persona sviluppato da Ritual Entertainment e pubblicato da Activision nel 1998 per PC. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

