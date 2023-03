Secondo la mitologia greca, chi fu la prima donna mortale creala dal dio Efesto per volere di Zeus? - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secondo la mitologia greca, chi fu la prima donna mortale creala dal dio Efesto per volere di Zeus?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PANDORA

Soluzione e Curiosità per: Secondo la mitologia greca chi fu la prima donna mortale creala dal dio Efesto per volere di Zeus Pandora (dal greco antico ada, Pandra, a sua volta da pv, pân, «tutto» e d, dôron, «dono», ovvero «tutti i doni») è un personaggio della mitologia greca. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

