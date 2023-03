Sciogliersi come neve al sole - Cruciverba

Storia di Neve è un romanzo fantasy di Mauro Corona, pubblicato nel 2008 da Mondadori. A differenza di altri libri dello scrittore ertano, questo romanzo è pura opera della sua fantasia e non riguarda in alcun modo eventi che hanno segnato la sua vita; alcuni dei personaggi del libro, però, sono stati citati anche in altri libri basati sui ricordi di Corona come, ad esempio, i "fantasmi di pietra".

La Rhodesia Meridionale (o Rodesia Meridionale, in inglese Southern Rhodesia) fu una colonia della corona britannica, corrispondente all'attuale Zimbabwe, istituita nel 1923 dall'aggregazione del Mashonaland e del Matabeleland. La colonia si ridenominò semplicemente Rhodesia nel 1964, allorché la Rhodesia Settentrionale assunse il nome di Zambia; indipendente de facto come Rhodesia dal 1965, nel 1979 divenne Zimbabwe Rhodesia e lo stesso anno tornò brevemente sotto il governo britannico, per dissolversi infine nel 1980.