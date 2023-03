La scienza che studia gli uccelli - Cruciverba

Per "lingua degli uccelli" si intende un linguaggio mistico, perfetto e divino, oppure un linguaggio magico-sapienziale o mitologico usato dagli uccelli per comunicare con gli iniziati. L'esistenza di questo linguaggio è ribadita nella mitologia, nella letteratura medievale e nell'occultismo. Si basa sull'assonanza sonora o analogica dei termini per camuffare i concetti più elevati, che restano così incomprensibili ai profani: ad esempio si diceva «cristallo», che foneticamente sembra ...

L'ornitologia è una branca della zoologia che si occupa di studiare la classe degli uccelli (Aves).