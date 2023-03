Scarsa, piccolissima - Cruciverba

Il quokka (Setonix brachyurus Quoy e Gaimard, 1830 ), unico membro del genere Setonix di Lesson, 1842 , è un piccolo Macropodide delle dimensioni di un grosso gatto domestico. Come altri marsupiali della famiglia dei Macropodidi (come i canguri e i wallaby), è erbivoro e generalmente notturno.

Il Governo Giolitti V è stato un governo in carica dal 16 giugno 1920 al 4 luglio 1921 per un totale di 375 giorni, ovvero 1 anno e 10 giorni. Adotta nei confronti degli scioperi e delle occupazioni del "Biennio rosso" una posizione attendista, tollerando però le aggressioni fasciste; è anche il governo che fa sgombrare i legionari di D'Annunzio da Fiume con la forza (cosiddetto "Natale di sangue"). In seguito alle elezioni del maggio 1921, il governo su una discussione sulla politica estera superò la votazione ma con una maggioranza esigua. Di conseguenza Giolitti si dimise.