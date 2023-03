Scarsa, insufficiente - Cruciverba

Per gioco, in etologia, psicologia, e altre scienze del comportamento, si intende un'attività volontaria e intrinsecamente motivata, svolta a scopo ricreativo. Nella lingua italiana, la parola "gioco" viene anche impiegata in modo più specifico, riferendosi ad attività ricreative di tipo competitivo, e caratterizzate da obiettivi e regole rigorosamente definite (come nel caso dei giochi di società o dei giochi da tavolo).

Poca è un comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato della Virginia Occidentale, nella contea di Putnam.