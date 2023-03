Sant Ambrogio ne è il patrono - Cruciverba

Aurelio Ambrogio (in latino: Aurelius Ambrosius), meglio conosciuto come sant'Ambrogio (Augusta Treverorum, 339-340 – Milano, 4 aprile 397) è stato un funzionario, vescovo, teologo, scrittore e santo romano, una delle personalità più importanti nella Chiesa del IV secolo. È venerato come santo da tutte le ...

milanesi – persone o cose attinenti alla città di Milano

Persone

Alessandro Sappa de' Milanesi (1717-1783) – poeta e accademico italiano

(1717-1783) – poeta e accademico italiano Biagio Milanesi (1445-1523) – religioso italiano

(1445-1523) – religioso italiano Bruno Milanesi (1918-2018) – politico italiano

(1918-2018) – politico italiano Carlo Milanesi (1816-1867) – paleografo, archivista e letterato italiano

(1816-1867) – paleografo, archivista e letterato italiano Chiara Milanesi (1975) – ultramaratoneta italiana

(1975) – ultramaratoneta italiana Enzo Moavero Milanesi (1954) – giurista, avvocato e politico italiano

(1954) – giurista, avvocato e politico italiano Gaetano Milanesi (1813-1895) – storico dell'arte italiano

(1813-1895) – storico dell'arte italiano Giorgio Milanesi (1942) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante

(1942) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante Guido Milanesi (1875-1956) – scrittore italiano

Altro

Bersaglieri milanesi o Carabinieri milanesi – unità militare formata a Milano nel 1862

o Carabinieri milanesi – unità militare formata a Milano nel 1862 Carte milanesi – tipo di carte da gioco

– tipo di carte da gioco Le milanesi – raccolta di racconti di Giuseppe Marotta pubblicata nel 1962

– raccolta di racconti di Giuseppe Marotta pubblicata nel 1962 Milanesi – frazione del comune italiano di Calanna in Calabria

– frazione del comune italiano di Calanna in Calabria Pievi milanesi – circoscrizioni ecclesiastiche in funzione fino al 1972

