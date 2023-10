Si salvò sull Arca - Cruciverba

Dal titolo l'di noè, vedi l'di noè. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedidi noè (disambigua). l'di noè, nel racconto...

Noè (in ebraico , Noach in arabo , Nu) è un patriarca biblico, descritto come un uomo retto che "camminava con Dio" (Genesi, 6,9) e che Dio decise di mettere in salvo, assieme alla sua famiglia, quando, inviando il Diluvio universale, sterminò l'umanità corrotta (Genesi 6, 11-17). Nel racconto biblico (Genesi 6,18 e sgg.) Dio affida a Noè il compito di mettere in salvo le specie animali e quindi, dopo il Diluvio, di divenire il capostipite di una rinnovata umanità, stringendo con lui e i suoi discendenti una nuova alleanza.