La sala da pranzo del convento - Cruciverba

Il convento di Santa Maria de La Tourette è un edificio religioso appartenente all'Ordine domenicano, progettato da Le Corbusier e situato nel comune di Éveux situato nella zona di L'Arbresle nei pressi di Lione e non nel territorio di La Tourette.

Refettorio è il termine utilizzato nel lessico della chiesa cattolica soprattutto in riferimento ad antiche strutture ecclesiastiche (come ad esempio un'abbazia, un monastero,un convento o un seminario), che indica la sala in cui vengono consumati i pasti (ma può essere adibito anche ad altri scopi, come sala riunioni o di gioco).