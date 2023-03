Il riposino dopo pranzo - Cruciverba

La frase latina Defecatio matutina bona tam quam medicina (talvolta riportata anche in forme analoghe, come Cacatio matutina est tamquam medicina o seguita dal corollario Defecatio meridiana neque bona neque sana. Defecatio vespertina ducit hominem ad ruinam), traducibile con "la defecazione mattutina (è) benefica quanto una medicina", è un detto che viene spesso attribuito alla Scuola Medica Salernitana, volto a sottolineare gli effetti benefici ...

Una siesta (pronuncia spagnola Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'sjesta/) è un breve periodo di riposo fatto nel primo pomeriggio. Tale periodo di sonno è una tradizione comune in alcuni paesi, in particolare quelli appartenenti alle fasce climatiche calde. La parola siesta proviene dal latino (hora) sexta che significa "la sesta ora del giorno" e che corrisponde approssimativamente al mezzogiorno per i romani.