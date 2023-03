Richiamo che fa voltare - Cruciverba

La paura fa novanta (Treehouse of Horror) è una serie di episodi speciali de I Simpson che ricorrono in ogni stagione (tranne la prima) in occasione della festa di Halloween, il 31 ottobre. Questi episodi sono divisi in tre corti le cui trame non seguono il canone originale della serie. Negli episodi, infatti i protagonisti del cartone sono coinvolti in situazioni il cui genere va dall'horror alla fantascienza e al soprannaturale; spesso questi brevi episodi ...

Ehi amico... c'è Sabata. Hai chiuso! è un film western all'italiana del 1969, diretto da Gianfranco Parolini.