Restano in gola ai pesci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Restano in gola ai pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AMI

Soluzione e Curiosità per: Restano in gola ai pesci La nutrice o squalo nutrice (Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788)) fa parte della famiglia Ginglymostomatidae. Codici AMI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Selaparang di Mataram (Indonesia)

– codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Selaparang di Mataram (Indonesia) AMI – codice vettore ICAO di Air Maldives

– codice vettore ICAO di Air Maldives ami – codice ISO 639-3 della lingua amis Geologia AMI – Serie del Monte d'Ambin – in Val di Susa, sintema stratigrafico del Piemonte

– Serie del Monte d'Ambin – in Val di Susa, sintema stratigrafico del Piemonte AMI – Anfiteatro morenico di Ivrea – nel Canavese, insieme delle cerchie moreniche depositate dal Ghiacciaio Balteo nel Quaternario Geografia Ami – comune della prefettura di Ibaraki (Giappone) Letteratura Ami – serie di romanzi di fantascienza di Enrique Barrios Onomastica Ami – nome proprio di persona ebraico maschile

– nome proprio di persona ebraico maschile Ami – nome proprio di persona giapponese femminile

– nome proprio di persona giapponese femminile Ami – variante del nome inglese femminile Amy Sigle Aeronautica Militare Italiana

Agenzia mobilità impianti – azienda di trasporto pubblico della città di Ferrara

– azienda di trasporto pubblico della città di Ferrara Agenzia multimediale italiana – società giornalistica

– società giornalistica American Megatrends – azienda statunitense

– azienda statunitense Associazione mazziniana italiana – Associazione ONLUS che propugna i principi di emancipazione morale, politica e sociale sostenuti da Giuseppe Mazzini e della tradizione politica del pensiero repubblicano.

– Associazione ONLUS che propugna i principi di emancipazione morale, politica e sociale sostenuti da Giuseppe Mazzini e della tradizione politica del pensiero repubblicano. Associazione Montessori Internazionale – fondata nel 1929 da Maria Montessori. Il sito qui. Telecomunicazioni AMI – Alternate Marking Inversion – Codifica di linea per la trasmissione dati Zoologia Ami – genere di ragni della famiglia Theraphosidae Altro Ami – aborigeni di Taiwan

– aborigeni di Taiwan Ami Mizuno – personaggio della serie Sailor Moon

– personaggio della serie Sailor Moon Ami – sigla di Ambiental Intelligence, intelligenza ambientale Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «ami» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Restano in gola ai pesci : restano; gola; pesci; Martin __: diresse Il prestanome, con Woody Allen Arrestano Pinocchio Prestano servizio in Aeronautica Lo sono le eminenze che restano nell ombra Miscela i cui componenti restano separati Provoca un nodo alla gola Irregolare, insolita Compie voli regolari Loro... al singolare Il re dei parti che versò oro fuso in gola a Crasso I polmoni dei pesci I pesci come gli squali pesci che sembrano volare nel mare Costituiscono lo scheletro dei pesci pesci marini Cerca altre Definizioni