Recipienti per la vendemmia - Cruciverba

Asti è una DOCG riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Si tratta del vino italiano DOCG più esportato e lo spumante dolce a denominazione più conosciuto al mondo..

Martina Stoessel Muzlera, conosciuta come Tini Stoessel o semplicemente come TINI (Buenos Aires, 21 marzo 1997), è una cantante e attrice argentina, divenuta famosa soprattutto per aver recitato come protagonista nella telenovela Violetta, nella quale interpreta l'omonimo personaggio.