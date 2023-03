In quelle di marzo venne ucciso Cesare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quelle di marzo venne ucciso Cesare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IDI

Soluzione e Curiosità per: In quelle di marzo venne ucciso Cesare È detto Cesaricidio l'assassinio di Gaio Giulio Cesare, avvenuto il 15 marzo del 44 a.C. (le Idi di marzo), a opera di un gruppo di circa venti senatori che si consideravano custodi e difensori della tradizione e dell'ordinamento repubblicano e che, per loro cultura e formazione, erano contrari a ogni forma di potere personale. Temendo che Cesare volesse farsi re di Roma, un numero variabile di circa 60 o 80 senatori, guidati da «Gaio Cassio, Marco e Decimo Bruto» ... Idi Amin Dada, all'anagrafe Idi Amin Dada Oumee (Koboko, 17 maggio 1925 – Gedda, 16 agosto 2003), è stato un politico, generale e dittatore ugandese, Presidente dell'Uganda dal 1971 al 1979. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

