Quella du soldat venne composta da Stravinskij - Cruciverba

Igor' Fëdorovic Stravinskij, anglicizzato e francesizzato in Igor Stravinsky (in russo: ; Lomonosov, 17 giugno 1882 – New York, 6 aprile 1971), è stato un compositore e direttore d'orchestra russo naturalizzato francese nel 1934, poi divenuto statunitense nel 1945.

Historie ( Hisutorie) è un manga scritto e disegnato da Hitoshi Iwaaki. L'opera è serializzata dal 25 gennaio 2003 sulla rivista giapponese Afternoon ed è raccolta dalla casa editrice Kodansha in volumi tankobon. La pubblicazione dell'edizione italiana è iniziata il 15 maggio 2014, a cura della casa editrice J-Pop che ha pubblicato i primi sette volumi. A partire dall'ottavo volume, la serie è edita da Goen.