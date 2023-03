Quel di carota ha i capelli rossi - Cruciverba

Anna dai capelli rossi ( Akage no An, lett. "Anne dai capelli rossi") è un anime prodotto dalla Nippon Animation in 50 episodi nel 1979 e trasmesso dalla Fuji TV a partire da gennaio 1979.

PEL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pelaneng (Lesotho)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pelaneng (Lesotho) David Pel – tennista olandese