Quale dei seguenti comuni minerali fa parte del grande gruppo dei feldspati? - Cruciverba

La minerogenesi è il processo che porta alla formazione dei minerali. I minerali sono il risultato di una serie di trasformazioni fisiche e chimiche che si sono verificate nel corso delle varie ere geologiche e che si verificano tuttora. Il tempo occorrente può variare enormemente, da pochi secondi a migliaia di anni. La formazione può avvenire in tre ambiti geologici diversi: magmatico, sedimentario e metamorfico. In ambito magmatico i minerali si possono cristallizzare in profondità ...

L'ortoclasio, il cui nome abbreviato è Or, è un silicato, minerale appartenente al gruppo dei feldspati.