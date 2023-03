Un quadrato perfetto - Cruciverba

In matematica un quadrato perfetto o numero quadrato è un numero intero che può essere espresso come il quadrato di un altro numero intero, ovvero un numero la cui radice quadrata principale è anch'essa un numero intero. Ad esempio, 9 è un quadrato perfetto in quanto può essere scritto come 3 × 3. Un numero è un quadrato perfetto quando, scomposto, presenta tutti esponenti pari: scrivendo il numero come prodotto di potenze di numeri primi ottenuti dalla scomposizione si ha che ...

Nòve (indoeuropeo *H 1 new-; cf. latino novem, greco a, sanscrito náva, gotico niun, armeno inn) è il numero naturale dopo l'8 e prima del 10.