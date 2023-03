Privi di scopo - Cruciverba

Un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, meglio nota con l'acronimo ONLUS, nell'ordinamento italiano, è un particolare tipo di qualifica che un'organizzazione può assumere. Esse sono associazioni, enti o cooperative che a vario titolo operano sul territorio nazionale e internazionale. Sono enti di carattere privato che, in base allo statuto o all’atto costitutivo, svolgono la loro attività per finalità esclusive di solidarietà sociale. Con la Riforma del Terzo ...

I Vani (in norreno Vanir, al singolare Vanr) costituiscono una delle due stirpi divine della mitologia norrena. L'altra, molto più conosciuta, è quella degli Asi, o Aesir. Dopo una lunga guerra, e avendo come ostaggio Hœnir e Mímir, i Vani sono diventati alleati degli Asi ed insieme lotteranno contro le forze distruttive di Hel nel Ragnarok.