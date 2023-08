La prima preposizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prima preposizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : DI

Significato/Curiosita : La prima preposizione

Dettaglio: grammatica italiana § la preposizione. la grammatica italiana divide le preposizioni in tre categorie: preposizioni proprie: di, a, da, in, con... Flugzeugwerke di – codice vettore iata di dba di – codice iso 3166-2:al del distretto di dibër (albania) di – codice iso 3166-2:gn di dinguiraye (guinea) di – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La prima preposizione : prima; preposizione; Stanno oltre la prima linea; Torna in volo a prima vera; prima entrano e poi aprono; La prima e la terza consonante del nostro alfabeto; Dopo la prima in aula; prima di si in musica; La preposizione che Vale fra; L ultima preposizione ; La preposizione articolata che cantava; preposizione per dentro; preposizione semplice che vale in mezzo; La preposizione che moltiplica;

Cerca altre Definizioni