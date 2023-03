Si prende con un occhio - Cruciverba

L'Occhio di Horus è nella religione egizia il simbolo di protezione, della prosperità, del potere regale e della buona salute, ed è personificato dalla dea Wadjet (o Wedjat, Uadjet, Wedjoyet, Edjo o Uto). In seguito al sincretismo tra Horus e Ra nella divinità di Ra-Harakhti, l'Occhio di Horus viene associato all'Occhio di Ra, di cui diventa sinonimo, nonostante in origine i due occhi facessero riferimento a rappresentazioni ...

Astronomia

Mira – stella variabile della costellazione della Balena

– stella variabile della costellazione della Balena Variabile Mira – classe di stelle variabili pulsanti

– classe di stelle variabili pulsanti 3633 Mira – asteroide della fascia principale

Geografia

Mira – comune italiano nella città metropolitana di Venezia

– comune italiano nella città metropolitana di Venezia Mira – comune spagnolo

– comune spagnolo Mira – comune portoghese

– comune portoghese Mira Loma – località statunitense della California

– località statunitense della California Mira – antica città greca della Licia, oggi Demre in Turchia

– antica città greca della Licia, oggi Demre in Turchia Mira Estrela – comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione di São José do Rio Preto e della microregione di Fernandópolis.

– comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione di São José do Rio Preto e della microregione di Fernandópolis. Mira-Bhayandar – città dell'India situata nel distretto di Thane, nello stato federato del Maharashtra

– città dell'India situata nel distretto di Thane, nello stato federato del Maharashtra Mira – fiume del Portogallo

– fiume del Portogallo Mira – fiume dell'Ecuador

– fiume dell'Ecuador Mira – antico stato dell'Asia Minore

Persone

Mira – nome proprio femminile

– nome proprio femminile Alison Henrique Mira , meglio noto come Alison – calciatore brasiliano

, meglio noto come Alison – calciatore brasiliano Giovanni Mira – storico italiano

– storico italiano Martino Mira – vescovo cattolico italiano

– vescovo cattolico italiano Mira – Maria Mirabela Cismaru, cantante rumena

Personaggi immaginari

Mira – personaggio dell'anime Bakugan Battle Brawlers: New Vestronia e opere correlate

– personaggio dell'anime e opere correlate Mira – personaggio del videogioco Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

– personaggio del videogioco Mira – personaggio della serie Encantadia

Altro

Mira – termine della balistica

– termine della balistica Mira – film del 1971 diretto da Fons Rademakers

– film del 1971 diretto da Fons Rademakers Mira – singolo di Ensi del 219

– singolo di Ensi del 219 Mira – genere di Lepidotteri Mirinidae , descritto da Otto Staudinger nel 1887

– genere di Lepidotteri , descritto da Otto Staudinger nel 1887 MIRA – partito politico Colombiano

Altri progetti