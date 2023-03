Un posto di ristoro per chi guida in autostrada - Cruciverba

Bussana Vecchia (Bussann-a Vegia in ligure) è una frazione collinare del comune di Sanremo. Il violento terremoto del 23 febbraio 1887 semidistrusse il paese, fino a quel momento chiamato semplicemente "Bussana", tanto da venire completamente evacuata dagli abitanti (su ordine dell'autorità militare imposta dal governo), che si spostarono circa tre chilometri più a valle, fondando il paese di Bussana Nuova. Totalmente abbandonata per decenni, ha ricominciato ad essere abitata ...

Autogrill S.p.A. è un'azienda multinazionale italiana che opera nel settore dei servizi di ristorazione per chi viaggia. Presente in 30 Paesi con oltre 31 000 dipendenti, gestisce un portafoglio di oltre 300 brand (parte di proprietà, parte in licenza) in circa 3 800 punti vendita in 950 siti e opera prevalentemente tramite contratti di concessione all'interno di aeroporti, autostrade e stazioni ferroviarie, con presenze selettive nelle città e nei centri commerciali.