Lo portano i soccorritori - Cruciverba

Con soccorritore si identifica il personale tecnico e quindi non sanitario che, in qualità di dipendente o volontario, opera principalmente sulle ambulanze o su mezzi di soccorso in generale, che svolge attività di ricerca e soccorso.

Aiuto! ( Help! ) – film del 1965 diretto da Richard Lester

( ) – film del 1965 diretto da Richard Lester Aiuto! – album di Ombretta Colli del 1985

– album di Ombretta Colli del 1985 Aiuto – singolo di Gatto Panceri del 1991

– singolo di Gatto Panceri del 1991 Aiuto – variante del nome proprio italiano maschile Adiuto

– variante del nome proprio italiano maschile Adiuto Daniela Aiuto – politica italiana

Pagine correlate

Aiuti

Altri progetti