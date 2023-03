Il più grande Stato dell Oceania - Cruciverba

L'Europa (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/eu'rpa/) è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente in base a fattori storico-culturali e geopolitici. Come continente, è l'unico situato interamente nell'emisfero settentrionale e ...

L'Australia (pronuncia italiana Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/au'stralja/; in inglese: Australia, pronuncia britannica Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['strel], pronuncia locale [Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">'stælj]), ufficialmente il Commonwealth dell'Australia, è il sesto Paese del mondo per estensione (7688287 km², in gran parte desertici) e il più grande dell'Oceania. Ha una popolazione di oltre 25 milioni di abitanti, quasi interamente residenti sulle coste. La sua capitale è Canberra, mentre la città più popolata è Sydney, seguita da Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide.