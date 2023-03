Pieno di... frittelle - Cruciverba

Il bombolone è un dolce fritto di pasta morbida ricoperta di zucchero, a forma di sfera un po' appiattita, della larghezza di circa 10 centimetri: di somiglianza con le frittelle, ma più gonfio e morbido, viene comunemente accostato al krapfen tedesco, alla bomba italiana, pasta diffusa nella regione del Lazio e in molte zone del Meridione d'Italia o al donut o doughnut nordamericano.

Humpty Dumpty, talvolta tradotto in Unto Dunto o Tombolo Dondolo, è un personaggio di una filastrocca di Mamma Oca, rappresentato come un grosso uovo antropomorfizzato seduto sulla cima di un muretto.