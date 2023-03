Un periodo per il geologo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un periodo per il geologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ERA

Soluzione e Curiosità per: Un periodo per il geologo Periodo e periodico indicano un'unità minima che ricorre in uno spazio di riferimento: Astronomia Era – vecchio nome di Elara, satellite di Giove

Era – nome italiano dell'asteroide 103 Hera Codici ERA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Erigavo (Somalia)

era – codice ISO 639-3 della lingua eravallan Geografia Italia Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Un periodo per il geologo : periodo; geologo; periodo di 5 anni brillante e lucente Un periodo senza mangiare Il periodo dopo cena periodo di ventiquattro mesi Un freddissimo periodo nella storia della Terra Joseph Paxson, eminente geologo statunitense Cerca altre Definizioni