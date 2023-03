Per niente scaltra - Cruciverba

In amore niente regole (Leatherheads) è un film del 2008 diretto da George Clooney, parzialmente basato sulla storia dei Duluth Eskimos.

L’ingenua (francese: ingénue) è un personaggio tipo della letteratura, del cinema e del teatro. Il termine indica quei personaggi femminili che, per la loro giovinezza, bellezza e mancanza di astuzia, si trovano spesso in situazioni pericolose e complicate. L'ingenua è, infatti, bella, candida, giovane, verginale e, appunto, naif. In quanto tale, l'ingenua è spesso vittima di altri personaggi, spesso il Millantatore. La figura dell'ingenua spesso coincide con quella della damigella in pericolo. A causa della sua età, questo personaggio non è ancora sposato, ma vive con il padre o, comunque, un'altra figura spiccatamente paterna. La ragazza ha spesso occhi grandi “da cerbiatto”, quasi da bambina. La femme fatale è in netta contrapposizione con il personaggio dell'ingenua.