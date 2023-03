Per loro si suona una marcia di Mendelssohn - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per loro si suona una marcia di Mendelssohn. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPOSI

Soluzione e Curiosità per: Per loro si suona una marcia di Mendelssohn Fryderyk Franciszek Chopin, anche noto con il nome francesizzato di Frédéric François Chopin (Zelazowa Wola, 22 febbraio 1810 – Parigi, 17 ottobre 1849), è stato un compositore e pianista polacco. I promessi sposi è un celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni, ritenuto il più famoso e il più letto tra quelli scritti in lingua italiana. Preceduto dal Fermo e Lucia, spesso considerato romanzo a sé, fu pubblicato in una prima versione tra il 1825 e il 1827 (detta "ventisettana"); rivisto in seguito dallo stesso autore, soprattutto nel linguaggio, fu ripubblicato nella versione definitiva tra il 1840 e il 1842 (detta "quarantana"). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

