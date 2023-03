Pattuglia che gira - Cruciverba

Pierfrancesco Favino (Roma, 24 agosto 1969) è un attore, doppiatore e produttore cinematografico italiano.

Ronda Jean Rousey, nota semplicemente come Ronda Rousey (Riverside, 1º febbraio 1987), è una wrestler, attrice, ex judoka ed ex artista marziale mista statunitense sotto contratto con la WWE, dove si esibisce nel roster di SmackDown.